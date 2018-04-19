وزير التموين: 85% من التجارة الداخلية غير منظمة

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة التجارة الداخلية المنظمة فى مصر تتراوح ما بين ١٠ لـ١٥% كحد أقصى، وبناء عليه تعانى البلاد من سوق غير منظمة بنسبة تبلغ ٨٥%.



وأوضح المصيلحى، أن السوق غير المنظمة تعني أن خطوط أو دورة الإنتاج وإمداد السوق بالسلع من المنتج وحتى الموزع إلى بائع التجزئة غير منضبطة، خصوصًا فيما يخص الأسواق ومنافذ التوزيع والتخزين، لافتًا إلى أنه دون تنظيم السوق نجد أننا نتكلف أكثر من اللازم لتوصيل المنتج إلى المواطن.



وأضاف: "واجبنا كوزارة تموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو وضع السياسات والاستراتيجيات وتوفير الأراضى وتذليل جميع الإجراءات".



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هايبر ماركت كارفور وشركة السويدى، بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية، اليوم الخميس، بحضور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس شركة السويدى أحمد السويدى، وهيرفيه ماجيديه، الرئيس التنفيذى لمجموعة كارفور.