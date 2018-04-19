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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:52 م

انطلاق قوافل «عنيك فى عنينا» فى شطورة بسوهاج

انطلاق قوافل «عنيك
dostor.org/2135010

انطلقت قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" صباح اليوم للكشف عن مسببات العمى بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية.

وصرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، بأن قافلة اليوم تستهدف الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى لأكثر من ألف مواطن من سكان قرية شطورة والقرى والعزب المحيطة، مشيرا إلى استمرار عمل القافلة حتى الثالثة عصر اليوم وتقديم خدمات الكشف المجانى وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التى تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

وأكد عباس أن فريق عمل المبادرة يوجه اهتمامًا خاصًا لمحافظات الصعيد لافتقار معظم قراها ونجوعها للخدمات الطبية الجيدة، قائلا إن المبادرة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول الوصول لأبعد قرى ونجوع مصر، مشيرا إلى أن قوافل المبادرة وصلت إلى البعيرات والبر الغربى بالأقصر، وادندان بأسوان.

وتعمل مبادرة "عنيك فى عنينا" بشكل أسبوعي فى 10 محافظات (البحيرة والفيوم والمنوفية والشرقية والغربية والجيزة وسوهاج وأسيوط والأقصر وقنا)، حيث استطاعت فى فترة وجيزة الوصول إلى أبعد القرى والنجوع فى تلك المحافظات وخدمة ما يزيد على 30 ألف مواطن، وإجراء 3 آلاف عملية بين عمليات المياه البيضاء، والجلوكوما، وإزالة الظفرة، وعلاج الشبكية، وغيرها.


انطلاق قوافل «عنيك فى عنينا» فى شطورة بسوهاج
انطلاق قوافل «عنيك فى عنينا» فى شطورة بسوهاج
انطلاق قوافل «عنيك فى عنينا» فى شطورة بسوهاج
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