«مختار»: تمهيد طريق «المدفن الصحي» لمرور السيارات الناقلة للقمامة

قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، القائم بعمل المحافظ، إنه سيتم فرد طبقة من الرمال بارتفاع 2م عقب الانتهاء من نقل النفايات من مقلب أبوخريطة، للمدفن الصحى، بكفر داود بالسادات.



وأضاف، خلال مرافقته وزير التنمية المحلية، بجولة للمحافظة، اليوم الخميس، أنه ستتم إقامة طريق داخل المدفن بطول 3 كيلومترات، وتمهيد الطريق المؤدى إليه لتسهيل حركة السيارات الناقلة للقمامة، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتدوير القمامة في المساحة المتبقية بالمدفن؛ للقضاء على مقالب القمامة، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، كما سيتم استغلال مساحة المدفن كحديقة عامة، أو كمركز للشباب حسب احتياجات الأهالى.



وأكد السكرتير العام أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، وأن العمل بالمقلب يتم على مدار 24 ساعة، بنظام 3 ورديات، وتم تركيب 75 كشافا بالمدفن للعمل ليلًا ونهارًا.

