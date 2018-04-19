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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:50 م

الحكومة تنفى أثرية «قصر الحكمة» المعروض للبيع بـ80 مليون جنيه

قصر الحكمة
قصر الحكمة
هيام النحاس
dostor.org/2135006

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بعرض "قصر الحكمة" الأثرى فى منطقة العجوزة للبيع للمستثمرين بـ80 مليون جنيه، ووضع صور للقصر على أحد مواقع البيع والشراء على الإنترنت، تواصل مع وزارة الآثار التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الآثار، بحسب بيان مركز المعلومات الصادر اليوم الخميس، عدم عرض الوزارة أى قصور أثرية للبيع، موضحة أن "قصر الحكمة" الكائن بحى العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته الصادرة فى 2010، فهو ملكية خاصة، ومن ثم فإن الوزارة لا علاقة  لها به.

وشددت الوزارة بحسب البيان، على حرصها التام على الحفاظ على كل الآثار المصرية، والتراث الحضاري الذى يمتد لآلاف السنين، فى أنحاء مصر وربوعها، نظرا لأهمية هذه الآثار وقيمتها التاريخية الكبيرة.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الآثار أن الحفائر الجارية فى منطقة سوق الخميس، أسفرت عن اكتشاف أكثر من 4500 قطعة أثرية جديدة، تخص تمثال الملك بسماتيك الأول، الذى عُثر على تمثال له بالمنطقة خلال العام الماضى، وتم نقله للمتحف المصرى فى ميدان التحرير لترميمه.

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