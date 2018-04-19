«الجندي»: ضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحية وآمنة

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية بمنظومة القمامة، بمحافظة المنوفية، ووضع تصور واقعى لاستيعاب المخلفات القادمة من مقلب أبو خريطة بشبين الكوم، خاصة مع تزايد حجم المخلفات التى يتم دفنها بمعدل 5000 طن يوميا.



وشدد "الجندي"، خلال جولته اليوم للمنوفية، على ضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحية وآمنة، وتجهيز مداخل لسيارات النقل إلى المدفن مع الصيانة الدورية لها، بما لايعيق حركتها لتوفير الوقت، وإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.