«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى موعدها

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانًا بشأن ما تردد من أنباء تُفيد بشأن تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018.



وقال إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيو المقبل دون إحداث أى تغييرات.



وفي السياق نفسه، حذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الاعتداد بأي معلومات تنشر أو يتم تداولها إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الوحيد للوزارة على الرابط التالي (http:www.moe.gov.eg) وكذلك ما يصدر عن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة من بيانات إعلامية، والتي تعتبر المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة فقط وغير ذلك من معلومات لا صحة لها.