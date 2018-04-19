إحباط هجوم إرهابى شمال القوقاز الروسى

قالت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إنها تمكنت من إحباط هجوم إرهابى فى مدينة ستافروبول بمنطقة شمال القوقاز الروسى.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن قوات إنفاذ القانون التى أحبطت الهجوم أوضحت أن المشتبه به خطط لتفجير مدرسة ومركز رعاية أطفال بالمدينة، ولا تستبعد السلطات أن يكون متورطًا فى أنشطة لأحد التنظيمات المتطرفة المحظورة فى روسيا.



وأوردت "تاس" عن بيان للمكتب الإعلامى لمحكمة مقاطعة لينينسكى، أن قوات إنفاذ القانون أحبطت هجومًا إرهابيًا فى مدينة ستافروبول، وألقت القبض على المشتبه به، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا لمدة شهرين حتى 14 يونيو المقبل، تمهيدًا لمحاكمته.