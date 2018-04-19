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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:41 م

نجل حارس عقار يسرق شقة مخرجة تليفزيونية بعابدين

نجل حارس عقار يسرق
dostor.org/2134986

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض سرقة أموال مخرجة تليفزيونية فى عابدين، وتبين أن نجل حارس العقار استعان بآخر لسرقتها.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا من «سلمى.ى.ا»، 40 سنة، مخرجة تليفزيونية، تفيد أنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بدخول شخصين ملثمين من «البلكونة»، قاما بتهديدها بسلاح أبيض "سكين"، وتقييدها ببنطال استريتش تحصلا عليه من غرفة نومها، وتعصيب عيناها بشال وكاب، واستوليا على مبلغ 8000 جنيه من داخل دولاب غرفة النوم، ولاذا بالفرار.

تم التوصل إلى مشاهدة محمد.ف.ف، 20 سنة، نجل حارس العقار محل الواقعة، أنه حال خروجه من العقار فى وقت معاصر للواقعة وبصحبته آخر وأنهما وراء ارتكابها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع «إسلام.م.إ.ع»، 22 سنة، بائع، سابق اتهامه فى 10 قضايا أخرها القضية رقم 2620 لسنة 2015م عابدين «سرقة».

وأضاف أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها وإقامتها بمفردها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى وقاما بإخفاء وجهيهما وتمكنا من التوجه "للشقة" سكن المجنى عليها، عن طريق القفز من سطح العقار إلى شرفة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض "سكين"، وتقييدها وتعصيب عينيها بشال والاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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