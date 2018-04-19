القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:41 م

ننشر تعاملات مسئولى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2134984

قالت إدارة البورصة إن تعاملات أمس الأربعاء شهدت تنفيذ 15 صفقة لأعضاء مجالس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

وأضافت البورصة أن شركة النعيم القابضة للاستثمارات، تصدرت صفقات الشراء بـ1.61 مليون جنيه، وذلك عبر نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

واشترى مجلس إدارة "بي بي أي" القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، ومجموعة مرتبطة بأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عدد 45 ألف سهم.

كما اشترى مجلسا إدارة الوادي للاستثمار السياحي، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 22.2 ألف، و20 ألف سهم، على التوالى.

ونفذت مجموعة مرتبطة بوثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، صفقة شراء على نحو 17.27 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة الدولية للصناعات الطبية - ايكمي، 7.5 ألف سهم.

واشترى مجلس إدارة أكتوبر فارما، ألف سهم، عبر صفقتين، فيما قامت إدارتها بشراء 50 سهمًا.

واشترت مجموعة مرتبطة بمستشفى النزهة الدولي 200 سهم.

على الجانب الآخر، باعت مجموعة مرتبطة بالمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، 150 ألف سهم، فيما باعت مجموعتان مرتبطتان بالمالية والصناعية المصرية 71.21 ألف، و35 ألف سهم.

وسجل مجلس إدارة الحفر الوطنية، أقل صفقات البيع، بواقع 706 أسهم.

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