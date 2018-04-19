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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:40 م

تعيين قيادات لجهاز مكافحة المخدرات بالفلبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2134983

تولى مسئولان بالشرطة، قادا الحرب التى تشنها الفلبين على المخدرات، مراكز عليا فى الجهاز، اليوم الخميس، مما يشير إلى أن الحملة الوحشية التى أثارت قلقا دوليا، ومثلت عنصرا مميزا لولاية رودريجو دوتيرتى الرئاسية، ستستمر دون هوادة.

وجرى تعيين أوسكار ألبيالدى فى منصب رئيس الشرطة الوطنية، بعد أن كان رئيسا للشرطة فى مانيلا التى شهدت الغالبية العظمى من حالات قتل طالت الآلاف فى إطار الحرب على المخدرات.

وسيخلفه فى رئاسة شرطة العاصمة كاميلو كاسوكولان، وهو العقل المدبر لخطة العمليات المثيرة للجدل المتبعة فى الحملة على المخدرات.

وقتل نحو 4100 شخص على يد الشرطة الفلبينية منذ يوليو 2016 بأسلحة نارية خلال عمليات مكافحة المخدرات. وقُتل 2300 آخرون على الأقل فى عمليات منفصلة مرتبطة بالمخدرات على أيدى من تقول الشرطة إنهم قتلة مجهولون.

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