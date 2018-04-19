نقيب الصحفيين: تدشين أكبر مركز تدريب بالشرق الأوسط خلال أسابيع

قال محسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء أكبر مركز تدريب فى الشرق الأوسط، مجهز علي أعلى مستوى بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، سيكون مزودًا بأجهزة كمبيوتر وصالة تحرير، واستوديو، وذلك خلال أسابيع.



وأضاف، أن المركز سيقدم دورات تدريبية إجبارية للصحفيين، وأخرى اختيارية يشرف عليها رئيس تحرير سابق لإحدا الصحف القومية، ولن يتم الإفصاح عن اسمه، إلا بعد الاتفاق النهائى معه.



وأكد "سلامة"، خلال كلمته بورشة عمل تعقدها وزارة التخطيط مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للصحافة، وأنه لن يسمح لأى صحفى الالتحاق بالنقابة، إلا باجتياز هذه الدورات التي يقدمها المركز الجديد، ليكونوا صحفيين مؤهلين يستحقون أن يكونوا قادة المستقبل.

