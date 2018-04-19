القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:39 م

على جمعة يرفض تنفيذ وصية «أُمّ» أرادت تقسيم الميراث بالتساوى

علي جمعة
علي جمعة
أسماء نصار
dostor.org/2134979

أفتى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بعدم تنفيذ وصية "أُمّ" أرادت -قبل وفاتها- تقسيم الميراث بالتساوى، مشيرًا إلى أنها ستكون آثمة؛ إذا نفَّذَت وصيتها.

جاء ذلك، ردًا من "جمعة" على سؤال شخص: "ماتت والدتى وكانت قد أوصت -«مشافهة» و«قبل موتها»- بتقسيم الميراث بين الأخوة بالتساوى، الذكر مثل الأنثى.. فهل ننفذ وصيتها؟".

وردّ المفتى السابق: "لا تنفذوا وصيتها، ولا إثم عليكم فى هذا، ولكن نفذّوا شرع الله كما جاء فى القرآن الكريم، «للذكر مثل حظ الأنثيين»، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الوصية "أفضل لها"؛ حتى لا تأثم على ذلك.

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