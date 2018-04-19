الحكومة تنفى شائعة بيع شركات قطاع الأعمال العام

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من الأخبار المنسوبة إلى وزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من واقع إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، وأوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون فى الأصول غير المستغلة.



وأوضحت الوزارة أن ذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت إلى الواقع بصلة.