«الجندى» من المنوفية: «آلية العمل هتتظبط غصب عن عين أى حد»

رفض وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى، خطة العمل التي يدار بها المدفن الصحي بمدينة السادات، وتعاملات العاملين مع القمامة بشكل خاطئ وغير آمن على البيئة.



وطالب الجندي، خلال جولته اليوم بالمنوفية، سكرتير عام المحافظة القائم بعمل المحافظ، الدكتور أيمن مختار، بسرعة تحديث آلية العمل وتغييرها، والاعتماد على الكفاءات في إدارة منظومة المدفن الصحى، حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأبدى الجندى غضبه الشديد من الأداء العام السائد فى المدفن الصحى، قائلًا: "العمل هيتظبط يعنى هيتظبط غصب عن عين أى حد، العمل لازم يكون على أكمل وجه، ولازم يكون بنظام الدفن وليس بنظام القلب".



وطالب الجندى سكرتير عام المنوفية بضرورة توفير الإمكانيات للعاملين بالمدفن ومساعدتهم بالشكل الصحيح بمعدات وسيارات لسير العمل بشكل سليم.