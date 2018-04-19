القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 12:37 م

رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏

رئيس «أبورديس» بجنوب
جنوب سيناء - زياد القلشى :
dostor.org/2134976

اجتمع أحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس في جنوب سيناء، في مكتبه بعدد من أهالى وقيادات ومهندسى مدينة أبورديس لمناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2018-2019، والتى تبلغ 7 ملايين و300 جنيه، وذلك قبل تنفيذ أى من المشروعات وحتى يتم التوافق على اختيار الاحتياجات الحقيقية التى تساهم فى خلق تنمية حقيقية تخدم شباب وفتيات وأهالى أبورديس على المدى القصير والطويل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة اشتراك كافة أطياف المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والأهالى فى مناقشة مقترحات كافة المشروعات التنموية، التى تنفذ فى كل مدن المحافظة والعمل على الاستفادة من وجهات النظر المختلفة التى تصب فى الصالح العام.

رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏
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