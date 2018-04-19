«المؤبد» لمختطف حفيدى عثمان أحمد عثمان

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسجن المؤبد، على المتهم بخطف حفيدي رجل الأعمال إسماعيل عثمان أحمد عثمان.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم حسين محمد تهامى "36 سنة" - عاطل ومسجل شقي خطر، اختطف حفيدي رجل الأعمال - ابن عثمان أحمد عثمان الذي ساهم في بناء السد العالي وأسس شركة المقاولون العرب - وعمرهما "٨ و١٣" سنة، في عربتهما "لانسر"، أثناء عودتهما إلى المنزل بصحبة سائقهما الخاص، من منطقة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وطالب ذويه بدفع فدية مالية بلغت ٥ ملايين جنيه.



وبمجاراة الجاني؛ تم إلقاء القبض عليه، وإحالته للمحاكمة.



