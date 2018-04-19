«السعيد»: يجب تعزيز وعى الإعلاميين لتوصيل المعلومة بالشكل الأمثل

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، على الدور القوي للصحافة والإعلام في التأثير على القارئ والمشاهد.



وأشارت إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية كان لا بد من التعاون لنشر الثقافة الاقتصادية على المجتمع المصري بكافة فئاته وأطيافه حتى يتم توصيل الإجابات على كافة الأسئلة المذكورة إلى رجل الشارع العادي.



وأوضحت أن هذا يستوجب تعزيز الوعي الاقتصادي للإعلامي والصحفي لتوصيل المعلومة بالشكل الأمثل، مؤكدة أن هذا يعد هو الدافع الأساسي لعقد مثل تلك الورش التدريبية، موضحة أنها لن تكون الأخيرة بل ستتبعها سلسلة من الورش والدورات في الشأن ذاته بالتعاون مع فريق من الخبراء في المجال الاقتصادي.



وأشارت إلى أنه سيتم تقديم استقصاء بنهاية الدورة لبحث الموضوعات التي تهم السادة الحضور والتي يودون مناقشتها في الدورات القادمة.



وتقام الدورة التدريبية بمشاركة وحضور أستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وتتناول جلسات الدورة التدريبية موضوعات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة والفجوة بين الادخار والاستثمار وكيفية قراءة التقارير الدولية، كما تناقش الدورة سوق العمل من حيث نسبة مشاركة المرأة، البطالة، الفقر، الأمية إلى جانب الشباب ومهارات اللازمة للعمل اللائق لهم.