القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
محافظات
الخميس 19/أبريل/2018 - 12:36 م

«تموين الغربية» تعلن تسلم 11 ألفًا و362 طن قمح من المزارعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - أحمد فودة
dostor.org/2134973

قال المهندس سامح هنداوى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن صوامع وشون ومراكز التجميع الخاصة بتسلم القمح من المزارعين، تسلمت، حتى اليوم، 11 ألفًا و362 طن قمح.

وأضاف "هنداوي"، أن المستهدف هذا العام من القمح فى المحافظة 142 ألف طن و611 كيلوجراما، وفقا للمساحة المزروعة، بواقع طن من كل فدان زراعى، وأن فترة موسم توريد القمح تستمر من 15 أبريل ولمدة 90 يومًا.

وتابع، هناك تنسيق بين التموين والزراعة وكل الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح وتسلمه من المزراعين، وتوجد لجان بكل موقع لفحص الأقماح، وتحدد السعر وفقا لما هو معلن من قِبل الحكومة، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة، و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام واللجنة مشكَّلة من وزارتى التموين والزراعة، إلى جانب الصادرات.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ شهرين

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ أكثر من شهرين

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ 3 شهر

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

على جمعة يرفض تنفيذ وصية «أُمّ» أرادت تقسيم الميراث بالتساوى

روسيا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة بسبب رسوم الصلب

«مدبولي» يسلّم عقود 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى بالسادات

السعودية تفتح أبواب السينما أمام الجمهور مساء اليوم

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

«المؤبد» لمختطف حفيدى عثمان أحمد عثمان

ألبومات الصور

رئيس «أبورديس» بجنوب سيناء يناقش مع القيادات الخطة الاستثمارية‏

صور.. احتفالية بيوم اليتيم فى «التربية للطفولة المبكرة» بالمنيا

ندوة دينا أنور الناشطة فى حقوق المراة

كواليس مباراة الترسانة وجمهورية شبين

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

«المؤبد» لمختطف حفيدى عثمان أحمد عثمان

كشكول

"مجلس الوزراء" يوضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

بالفيديو.. اعتراض الجيوشي علي ذكر إسرائيل بدلا من مصر فى المنتدى الإفريقي

عضو "تعليم البرلمان" تكشف حقيقة دمج التعليم الأزهري بالعام

الأعلى للجامعات: مشروع محو الأمية لا يقل أهمية عن "الكهرباء والمياه"

التعليم تفتح باب الترقي للعام الدراسي القادم

الأمصار

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين في ختام التعاملات

الخارجية الروسية تتهم الفصائل المعارضة في دوما بمنع دخول المفتشين الدوليين

تراجع المؤشر العام لسوق دبي للجلسة الرابعة على التوالي

القوات اليمنية تشن عملية عسكرية مكبرة في مفرق المخا

بالصور.. توغل القوات التركية في قرية برميزة العراقية

منوعات

على جمعة يرفض تنفيذ وصية «أُمّ» أرادت تقسيم الميراث بالتساوى

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك