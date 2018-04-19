«تموين الغربية» تعلن تسلم 11 ألفًا و362 طن قمح من المزارعين

قال المهندس سامح هنداوى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن صوامع وشون ومراكز التجميع الخاصة بتسلم القمح من المزارعين، تسلمت، حتى اليوم، 11 ألفًا و362 طن قمح.



وأضاف "هنداوي"، أن المستهدف هذا العام من القمح فى المحافظة 142 ألف طن و611 كيلوجراما، وفقا للمساحة المزروعة، بواقع طن من كل فدان زراعى، وأن فترة موسم توريد القمح تستمر من 15 أبريل ولمدة 90 يومًا.



وتابع، هناك تنسيق بين التموين والزراعة وكل الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح وتسلمه من المزراعين، وتوجد لجان بكل موقع لفحص الأقماح، وتحدد السعر وفقا لما هو معلن من قِبل الحكومة، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة، و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام واللجنة مشكَّلة من وزارتى التموين والزراعة، إلى جانب الصادرات.