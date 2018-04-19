تأجيل محاكمة سارقي شقة الكاتب وديع فلسطين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عاملين وربة منزل، سرقوا شقة الكاتب وديع فلسطين، للأسبوع الأول من أغسطس؛ للاطلاع وحضور المتهمة الثالثة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عفيفي وأيمن عبداللطيف سامح أبوكنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.



كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين «عيد. ع. ب»، و«هاني. م. ب» عاملين، و«منى. ر. ث» ربة منزل، تهمة سرقة «10 آلاف جنيه، و4 ساعات ماركات، و4 صابونات» مملوكة للمجني عليه وديع فلسطين حبشي، عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن دلفوا لمسكنه ليلا حال إحراز المتهم الأول سلاحا أبيض، وما إن ظفر به حتى أشهر السلاح في وجهه، وتعدى عليه بالضرب، فيما وثَّقه الثاني باستخدام «ستارة حائط»، وذلك بمساعدة الثالثة، وشلوا حركته وبثوا الرعب في نفسه.



كما أسندت للمتهم الأول تهمة «إحراز سلاح أبيض دون ترخيص».