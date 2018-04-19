إيرادات الدرهم الإلكتروني تتجاوز 4 مليارات بالربع الأول

تجاوزت إيرادات الخدمات الإلكترونية بالدرهم الإلكتروني حاجز الـ 4 مليارات درهم، خلال الربع الأول من عام 2018، محققة نموًا بنسبة 82% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2017.



وتأتي هذه النتائج لتؤكد مجددًا على الدور المهم لمنظومة الدرهم الإلكتروني في مجال الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية.



وبحسب بيان وزارة المالية الإماراتية، تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.3 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 3،516،903 إيصالات في الربع الأول من عام 2018.



وعن هذه النتائج المهمة، شدد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، على سعي الوزارة لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، والارتقاء بخدماتها بهدف تيسير التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.



وقال: "تشكل منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازًا تقنيًا مهمًا على صعيد بوابات الدفع الرقمية، نظرًا لما تتميز به من كفاءة ودقة وسهولة الاستخدام، فضلًا عن توفيرها لأعلى مستويات الأمان في التعاملات المالية غير النقدية".



وأضا: "تواصل وزارة المالية مساعيها لتطوير خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث أتاحت الوزارة مؤخرًا إمكانية سداد رسوم خدمات الجهات الاتحادية وعلى مدار الساعة شاملة للرسوم الضريبية من حسابات المتعاملين المصرفية ضمن 7 من البنوك العاملة في الدولة، وذلك عبر خدمة الخصم المباشر من الحسابات البنكية "eDebit" التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني والمرتبطة بأنظمة بوابة الدفع الوطنية الإلكترونية، وبمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي عبر الإنترنت".