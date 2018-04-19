حفل فنى لفرقة التراث للموسيقى العربية بالإسكندرية.. غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة التراث للموسيقى العربية، مساء غد الجمعة، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يقود الفرقة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، ويشارك في الحفل نجوم الفرقة محمد شوقي، حنان عصام، حنان الخولي، نهى حافظ، ياسر سليمان، محيي صلاح، أحمد الوزيري، وأحمد محسن.. ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات التراث المصري، منها: عن العشاق سألوني، بايعني ولا شاريني، سماح، بقى عايز تنساني، خايف أقول اللي في قلبي.



جدير بالذكر، أن فرقة التراث للموسيقى العربية تأسست بهدف إحياء التراث الفني للموسيقى العربية، من خلال تقديم القوالب الغنائية والموسيقية المتنوعة من موشح، وقصيدة، ودور، وطقطوقة لمتذوقي الموسيقى العربية.

