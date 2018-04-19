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اقتصاد
الخميس 19/أبريل/2018 - 11:33 ص

«طاقة» الإماراتية: ندرس فرصًا استثمارية خلال الفترة المقبلة

طاقة» الإماراتية
طاقة» الإماراتية
وكالات
dostor.org/2134839

قال حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة طاقة المدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، إن "طاقة" تدرس فرصا استثمارية خلال الفترة المقبلة من شأنها خلق القيمة على مستوى قطاعي أعمالها الأساسيين، مع مواصلة نهجها الحكيم في إدارة مواردها المالية.

وأضاف حمد الظاهري، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد أمس الأربعاء، أن الشركة لديها القدرة على مقاومة الظروف التشغيلية الصعبة، كما أنها تتمتع الآن بموقع أفضل للاستفادة من الفرص المتاحة حالما تنتعش الأسواق العالمية.

وأوضح الظاهرى أن "طاقة" تستفيد من التحسن المستمر الذي تشهده أسعار النفط، ونتوقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة أن نلمس الفوائد المالية لبرنامج التحول الاستراتيجي، الذي تم استكماله مؤخرا.

يُذكر أنه منذ الانخفاض الحاد في أسعار الهيدروكربونات عام 2014، عملت "طاقة" جاهدةً على إنجاز برنامج تحول استراتيجي للشركة، ما شهدت الشركة بالفعل نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في أعمالها، إذ ساهم برنامج التحول الاستراتيجي في تقليص النفقات بقدر 13.2 مليار درهم إماراتي.

وفى يوليو الماضى، حققت الشركة إنجازا تشغيليا عندما بدأت إنتاج النفط من حقل أتروش في إقليم كردستان العراق، وفي الوقت نفسه، يواصل قطاع الكهرباء والمياه تحقيق دخل مستقر للشركة ويعد أحد أهم مصادر دخلها الثابتة ما يوفر للشركة قاعدة قوية ترتكز عليها.

ونجحت "طاقة" في التحول من الخسارة إلى صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 160 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2017، حيث استفاد قطاع النفط والغاز من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية واستمرار تحسن كفاءة التكاليف، في حين واصل قطاع الكهرباء والمياه تحقيق دخل قوي.

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