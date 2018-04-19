«ماركا»: كريستيانو لم يتمكن من تهديد مرمى كيبا سوى بكعب وحيد

سيطر تعادل ريال مدريد، الليلة الماضية، مع أتلتيك بلباو بنتيجة (1-1) وما قام به حارس بلباو من تصديات حرمت نجم الريال كريستيانو رونالدو من التسجيل سوى هدف التعادل، على عناوين الصحف الأسبانية الصادرة اليوم الخميس.



وجاء غلاف صحيفة "ماركا" بعنوان "قاتل وحارس مرمى"، مضيفة أن كريستيانو لم يتمكن من تهديد مرمى كيبا سوى بكعب وحيد عادل به النتيجة، واستطاع أن يسجل في المباراة الـ12 على التوالي في كل البطولات.



وجاء عنوان صحيفة "آس" يقول "جوهرة أخرى من كريستيانو، كيبا حارس بلباو لا يمكن ضربه سوى بهدف أعجوبة بالكعب من النجم البرتغالي".



من جانبها، تناولت الصحف الكتالونية عدة موضوعات، من أبرزها تعادل الريال مع بلباو، وقضية تجديد عقد صامويل أومتيتي، وصفقة انتقال كليمنت لينجليت مدافع إشبيلية إلى برشلونة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن نتيجة مباراة ريال مدريد وبيلباو "البلانكو يقع في حفرة قبل مواجهة بايرن ميونخ".



وقالت بالنسبة لتجديد عقد أومتيتى "الهجوم من أجل سام"، في إشارة إلى صامويل أومتيتي.



وأضافت "روبرت فيرنانديز استلم مهمة تجديد عقد أومتيتي الذي يريد البقاء، البارسا سيزيد من راتبه في العرض الجديد، الإدارة تريد أن تكون قيمة كسر العقد لا تقل عن 250 مليون يورو، وأن تغلق العملية قبل كأس العالم".