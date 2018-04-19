الإسترلينى يتراجع بعد مبيعات تجزئة بريطانية مخيبة للآمال

تراجع الجنيه الإسترلينى، اليوم الخميس، بعد أن سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر انخفاض ربع سنوى لها فى عام، على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس، وذلك بسبب طقس بارد أكثر من المعتاد أبقى المتسوقين فى منازلهم.





كان الإسترلينى منخفضا 0.1% قبل صدور البيانات، ثم واصل خسائره مقابل الدولار ليتراجع 0.3% إلى 1.4161 دولار.



وأظهرت الأرقام تراجع أحجام مبيعات التجزئة فى مارس 1.2% عن الشهر السابق، وهو انخفاض أكبر مما توقعه الاقتصاديون فى استطلاع أجرته "رويترز".