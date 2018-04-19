رئيس كوريا الجنوبية: الهدنة مع «الشمالية» يجب أن تنتهي

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي، إنه يجب السعي للتوصل إلى معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية رسميا.



وصرح «مون»، لعدد من ممثلي الإعلام في القصر الرئاسي، قبل قمة يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج- أون، بأن «الهدنة التي امتدت 65 عامًا يجب أن تنتهي».



وأضاف: «يجب السعي للتوقيع على معاهدة سلام بعد إعلان انتهاء الحرب».



وانتهت الحرب الكورية «1950- 1953» بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ما يعني أن الطرفين لا يزالان في حالة حرب، كما أن المنطقة العازلة بينهما مليئة بحقول الألغام والتحصينات.