«استرداد الأراضي»: موجة جديدة من «إزالة التعديات» خلال أيام

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أنها كلفت المحافظات البدأ فى الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة، التى لا يجوز تقنينها.



وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، أن التكليف الذى نقله اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى كل المحافظات، سيركز فى مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة، والتى ترتبط ببلطجة أوإصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة، لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فورى.



كما طلبت اللجنة أيضًا تقرير واضح من كل محافظة، بتحديد المسئول عن وقوع هذا التعديات الجديدة لمحاسبته وفقا للقانون.