«زراعة الدقهلية» تزيل زراعات الأرز المخالفة

ازالت الادارة الزراعية بمركز دكرنس بمحافظةالدقهلية، اليوم، زراعات الأرز المخالفة بناءا على توجيهات المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة.



وتمكنت الحملة من إزالة زراعات الأرز المخالفه خارج الدورة الزراعية بالمخالفة برش المساحات بمبيد 48% بمعدل 2.5 لتر فدان.



وقال المهندس محمد السيد عبدالله، إن الحملات ستتواصل بالتنسيق مع الجهات المشاركة فى تنفيذها لتشمل آى مساحات مخالفة تماشيا مع السياسة العامة للدولة ووزارة الرى والموارد المائية فى ترشيد إستهلاك المياة وتحديد مساحات الأرز بما يتماشى مع حصة المياة المتاحة لمصر.



وأضاف عبدالله، أنه تم تقليص المساحات المخصصه لزراعة الارز بالدقهلية من 300ألف فدان الى 182 ألفا بنسبة 40% أقل عن العام الماضى.