«المشدد» ٣ سنوات لشقيقتين تتاجران في الهيروين بالقاهرة

قضت محمكة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة شقيقتين بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جميه لكل منهما؛ لارتكابهما جريمة الاتجار في الهيروين.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال ابو طالب وولاء وجدي طاهر وامانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.



وكانت النيابة اسندت الي المتهمتين "سماح حسن محمد" وشهرتها "سماح البية"، و"عبلة"، وشهرتها "عبلة البية"- ربتي منزل تهمة حيازة الهيروين بقصد الاتجار، وذلك بعد أن ألقى النقيبان عمرو حمدي ومحمد محمود القبض عليهما وبحوزتهما المادة المخدرة.