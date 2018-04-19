«عسكري روسي»: هجمات المسلحين بسوريا لتأسيس حكم ذاتي في درعا

أكد مصدر عسكري دبلوماسي روسي- اليوم- أنه لا يستبعد المزيد من الاستفزازات بالأسلحة الكيميائية البدائية في سوريا؛ لتبرير الهجمات المحتملة التي يتم شنها بقيادة جبهة النصرة على القوات الحكومية جنوبا.



وأضاف- وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه لتضخيم التأثير؛ فمن غير المستبعد أن ذلك الهجوم سيسبقه بيان من المسلحين، حول انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوري، موضحا أن الهدف الأساسي لتلك العملية؛ هو تأسيس كيان إقليمي "ذي حكم ذاتي" تكون عاصمته مدينة درعا، كما هو الحال في الأراضي التي تتحكم فيها القوات السورية الديمقراطية في شمال شرق سوريا.



وأفاد المصدرأن جبهة النصرة وحدها والوحدات التابعة للجيش السوري الحر، سحبت أكثر من 12 ألف مسلح، ومئات القطع من المعدات، وعشرات الأنظمة القاذفة للصواريخ- التي حصلت عليها من خلال الممرات التي يتحكم الجماعات المسلحة غير الشرعية على الحدود السورية مع إسرائيل والأردن-؛ لشن هجوم على مواقع القوات الحكومية.