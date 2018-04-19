طالبة تحاول الانتحار بحبوب الغلال لانفصال والديها فى البحيرة

أصيبت طالبة بتسمم فسفوري، جراء تناول حبوب حفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة، بعد انفصال والديها عن بعضهما.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول «أمينة.أ. ال»، 19 سنة طالبة، مصابة بإدعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مركز السموم بطنطا.



بسؤال جدتها لوالدها «فوزية.ع.ا»، 63 سنة، ربة منزل، قررت بتناول حفيدتها قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحاله نفسيه سيئة، بسبب انفصال والديها عن بعضهما، وأضافت أن المذكوره تعيش بصحبتها بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.