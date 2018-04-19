«أركو» تتقدم بعروض للحصول على 1200 فدان بالقاهرة الجديدة وزايد

تقدمت الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» بعروض لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على مجموعة من الأراضي تتجاوز مساحتها الإجمالية أكثر من 1200 فدان مقسمة على 4 قطع بالقاهرة الجديدة وزايد، ضمن خطة الشركة التوسعية خلال العام الحالي.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن «أركو» ملتزمة بمواعيد السداد الخاصة بأقساط الأراضي التي حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، وإن العروض التي تقدمت بها الشركة تأتي ضمن المرحلة الثانية من أراضي الشراكة، ويجري حاليا دراسة العروض من الناحية المالية، بعد نجاحها في اجتياز مرحلة البت الفني.



وأضاف أن الخطة التوسعية للشركة تأتي بالتزامن مع النشاط الذي شهده السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وبداية العام الحالي، موضحا أن مبيعات الشركة تسير بمعدلات جيدة، سواء في مشروع الساحل الشمالي الذي يتضمن مرحلة أولى على مساحة 160 فدانًا، بالإضافة إلى مشروع «لا فونتين» بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 34 فدانًا.



وفي تصريحات له مؤخرا، أوضح المدير التنفيذي لـ «أركو»، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 5 مليار جنيه خلال عام 2018، وتستكمل حاليا أعمال تنفيذ مشروعها بالساحل الشمالي على مساحة 700 فدان.



وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بنحو 2.2 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الحالي، تضم أقساط أراضي الشركة المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والباقي موجه لتوقيع عقود مقاولات لتنفيذ أعمال جديدة بمشروعات الشركة القائمة.