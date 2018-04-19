قرقاش يعلق على تدشين قطر المكتبة الوطنية

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنو قرقاش، على تدشين قطر مكتبتها الوطنية، مشيرًا إلى أن اجتزاء التاريخ وإخراجه من سياقه الزمني يحقق أهدافا رخيصة لبعض المرتبكين.



وكتب قرقاش في تغريدة، على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "تؤسس الدول المؤسسات الثقافية والمكتبات الوطنية لأهداف حضارية وثقافية سامية، وللأسف يسقط بعض المرتبكين في اجتزاء التوثيق التاريخي وخارج السياق الزمني الذي يطالهم لأهداف آنية رخيصة، ويثبتون كل يوم أن كل ما قيل فيهم صحيح".



وكانت قطر افتتحت، أمس الأربعاء، مكتبة قطر الوطنية، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وموزة بن ناصر، ونائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، والرئيس التركي السابق عبد الله جول.