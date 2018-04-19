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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:26 ص

انتهاء مهمة «نسر الصعيد» بقنا

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
محمد قدري
dostor.org/2134818

أنهى الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده بمحافظة قنا أمس، وعاد في الساعات الأولى من اليوم إلى القاهرة قادما عبر مطار الأقصر، وبصحبته طاقم عمل المسلسل.

ويستعد الطاقم لدخول عدة ديكورات أخرى فى أستوديوهات العدل جروب ومدينة الإنتاج الإعلامي خلال الأيام المقبلة، وسط تكثيف التصوير لمحاولة اللحاق برمضان المقبل.

«نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وسيد رجب ومحمد عز وعائشة بن أحمد، وإنتاج العدل جروب، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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