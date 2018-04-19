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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:26 ص

مقتل قياديين من القاعدة فى اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2134817

لقي قياديان في تنظيم «القاعدة» مصرعهما، إثر عملية أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية.

وقالت مصادر أمنية إن القيادييّن، مراد الدوبلي وحسن باصريع، من المطلوبين أمنيًا بعمليات إرهابية، وقد لقيا مصرعهما صباح أمس، بعد اشتباك مسلح مع رجال الأمن في منطقة البطان بمديرية الوضيع.

وأفادت المصادر بأن «قوات الحزام الأمني اشتبكت مع عناصر القاعدة في منطقة البطان بمديرية الوضيع في أبين، ما أسفر عن مصرع القياديين»، اللذين يعدان من أخطر قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

وفي أواخر الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل 4 متشددين في غارة جوية للجيش الأمريكي في اليمن، وذلك بعد أن كانت مصادر محلية قد أعلنت سقوط مسلحين من القاعدة في ضربة لطائرة من دون طيار.

وقالت «البنتاجون»، في بيان، إن الضربة الجوية ضد فرع القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، نفذت قرب البيضاء، في سابع غارة من نوعها في اليمن هذا الشهر.

وكانت مصادر محلية قد قالت إن 3 متشددين من تنظيم القاعدة قتلوا، وأصيب آخرون «في غارة لطائرة من دون طيار في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء»، استهدفت مركبتهم.

وتشن الولايات المتحدة، منذ سنوات، ضربات جوية على مواقع القاعدة في اليمن، وقد كثفت من عملياتها في الأشهر الماضية ضد المتشددين.

ونجحت القوات الشرعية في اليمن، بدعم من التحالف العربي، في تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة، ملحقة بالمتشددين خسائر كبيرة.

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