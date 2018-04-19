لفظ رمادًا ودخانًا.. ثوران بركان فى اليابان ورفع مستوى التحذير

شهدت جزيرة كيوشو جنوب اليابان، اليوم الخميس، ثوران بركان بها، إذ لفظ رمادًا ودخانًا في الهواء.



ورفعت هيئة الأرصاد مستوى التحذير من بركان «ماونت لو» إلى الدرجة الثالثة على مؤشر من خمس درجات، إذ تم حظر دخول المنطقة حول البركان، وتوسيع محيط المنطقة المحظورة حول الفوهة ليصل نصف قطرها إلى 2 كيلومتر.



وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد بلاغات على الفور بوقوع إصابات أو خسائر جراء ثوران البركان.



وكانت نوبات ثوران قوية قد سجلت في بركان «ماونت شينموي»، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن «ماونت لو» في الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري.



وتقع اليابان في إطار ما يعرف بحزام النار الخاص بالمحيط الهادي، وهي منطقة تعرف بالزلازل ونوبات الثوران البركانية المتكررة، ويوجد في اليابان أكثر من 100 بركان نشط.