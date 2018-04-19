اليابان ترفع مستوى الإنذار من بركان «أوياما»

ثار بركان جبل «أوياما» في اليابان- اليوم- ونفَّث سحبا من الدخان والصخور في السماء، ما دفع السلطات إلى حظر الاقتراب منه.



وجرى رفع مستوى الإنذار من البركان، من الثاني إلى الثالث على مقياس الرصد في اليابان، المؤلف من خمسة مستويات.



وظهر دخان رمادي يتصاعد من عدة مواقع على جانب الجبل، الواقع ضمن سلسلة جبال كيريشيما، في منطقة ريفية، على بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو.



ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أي خسائر.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال أن يقذف البركان صخورا لمسافة تصل إلى كيلو مترين.