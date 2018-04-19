القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
عالم
الخميس 19/أبريل/2018 - 11:24 ص

اليابان ترفع مستوى الإنذار من بركان «أوياما»

بركان «أوياما»
بركان «أوياما»
وكالات
dostor.org/2134815

ثار بركان جبل «أوياما» في اليابان- اليوم- ونفَّث سحبا من الدخان والصخور في السماء، ما دفع السلطات إلى حظر الاقتراب منه.

وجرى رفع مستوى الإنذار من البركان، من الثاني إلى الثالث على مقياس الرصد في اليابان، المؤلف من خمسة مستويات.

وظهر دخان رمادي يتصاعد من عدة مواقع على جانب الجبل، الواقع ضمن سلسلة جبال كيريشيما، في منطقة ريفية، على بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أي خسائر.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال أن يقذف البركان صخورا لمسافة تصل إلى كيلو مترين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ حوالي 12 ساعة

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ يوم

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ يوم

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ يوم

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

«مصر للطيران» تسيير رحلتين من الكويت إلى سوهاج أسبوعيًا

«السيسي» يوافق على التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي

الأموال تدفع حاكم كاليفورنيا لنشر 400 جندى على الحدود مع المكسيك

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

ألبومات الصور

صور.. احتفالية بيوم اليتيم فى «التربية للطفولة المبكرة» بالمنيا

ندوة دينا أنور الناشطة فى حقوق المراة

كواليس مباراة الترسانة وجمهورية شبين

كواليس الزمالك والمقاولون العرب

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

كشكول

"علام" يناشد وزارة التعليم بسرعة إصدار تعديلات قانون المدارس الخاصة

السبت.. جامعة القاهرة تفتتح مبنى معهد كونفوشيوس الجديد

مرتجي لـ"كشكول": طلاب شمال سيناء يطالبون بعقد امتحانات الثانوية داخل مدارسهم

الدراسات العليا بجامعة الأزهر تعلن الجداول المقترحة لامتحانات أصول الدين

بالصور.."الأهرام الكندية" تستقبل المستشارة الثقافية لسفارة عمان

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف التونسية اليوم الخميس

مستوطنون يقتحمون برك سليمان في بيت لحم

الحمد الله يبحث مع ممثل رومانيا تعزيز التعاون المشترك

اليمن: مقتل ضابط في الحرس الجمهوري

عمليات أمنية للجيش الصومالي بإقليم مذج

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك