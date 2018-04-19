محافظ مطروح يخاطب «القابضة للنقل» لتوفير أتوبيسات جديدة

خاطب اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحري (غرب الدلتا)، لإمداد المحافظة بعدد من الأتوبيسات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة الركاب بمدينة مرسى مطروح لتوفير خدمة مميزة للمواطنين خصوصا مع قدوم موسم الصيف لتليق بالطفرة الاستثمارية والسياحية وأعمال تطوير البنية التحتية التى تشهدها المحافظة.



جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة مطروح لموسم الصيف الذى تستقبل خلاله المحافظة العديد من الزوار.



وأضاف المحافظ أنه تم التأكيد على ضرورة توفير أتوبيسات جديدة خصوصا مع تزايد شكاوى المواطنين من وجود بعض الأعطال بأتوبيسات غرب الدلتا، بالإضافة إلى حاجتها للصيانة بصفة دورية.



وأشار إلى انه جاري الانتهاء من أعمال التطوير بمدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من توصيل البنية الأساسية بالرصف وعمل الأرصفة والبلدورات المضيئة والتشجير لتكون المحافظة جاهزة لاستقبال زائريها خلال موسم الصيف، التي تستقبل خلاله المحافظة ما يقرب من 7 ملايين مصطاف.