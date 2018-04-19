ضبط 44 قضية اتجار في الأقراص والمواد المخدرة بالإسكندرية

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم على دوائر شرق وغرب المدينة، من ضبط 44 قضية اتجار في الأقراص والمواد المخدرة، شملت 4665 قرصًا مخدرًا، و3.5 طربة حشيش تزن 805 جرامات، و165 جرامًا من مخدر الهيروين.



كما ضبطت الحملة منشأة تتاجر في الأعلاف «دون ترخيص»، وحالتي صرف على المسطحات المائية غير العذبة، و157 قضية إشغالات طريق، و30 دراجة نارية دون ترخيص، و10 قضايا مصنفات فنية، شملت: عرض قنوات فضائية مشفرة، ومطبعة دون ترخيص، و11 قضية تحريض على الفسق واحتساء خمور في الطريق العام وتعرض للإناث، و31 قضية تموينية متنوعة.