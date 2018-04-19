مترو الأنفاق: تطوير 5 قطارات بتكلفة 130 مليون جنيه

كشف المهندس أحمد راشد، رئيس ورش صيانة قطارت الخط الثانى لمترو الأنفاق، إن الوزارة ممثلة فى شركة مترو الأنفاق، تُعيد تأهيل وتطوير 5 قطارات بالخط الثانى بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 130 مليون جنيه.



وقال "راشد"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن القطارات تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة التى تتطلب تغيير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعربات حتى لا تسبب أعطالا، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق التطوير على جميع القطارات لكن عقب الانتهاء من القطارات الحالية.



وتابع: هناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الصيانة على جميع القطارات.