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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:19 ص

7 مايو.. عمر خيرت على موعد مع جمهوره بالساقية

عمر خيرت
عمر خيرت
نرمين مقبل
dostor.org/2134808

يستعد الموسيقار العالمى عمر خيرت، لإحياء حفل جماهيرى ضخم، على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، يوم الإثنين الموافق 7 مايو المقبل.

من المقرر أن يبدأ الحفل، فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم «خيرت» باقة من أشهر أعماله الموسيقية العالمية الشهيرة، منها: «خلى بالك من عقلك، ضمير أبلة حكمت، ومئة سنة سينما، إعدام ميت، الحب أيضا يموت، وأوبريت تل العمارنة».

وعلي صعيد اخر، يستعد عمر خيرت لاحياء حفلين آخرين، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أبريل الحاليّ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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