صائب عريقات: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القدس

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات- اليوم- بقرار إسرائيل إغلاق مؤسسة فلسطينية في شرقي مدينة القدس.



واتهم «عريقات»- في بيان صحفي- إسرائيل، بأنها «تسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من القدس، وإلغاء وجودهم بأي ثمن، خاصة الصحفيين منهم والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية»، وذلك تعليقا على إغلاقها مؤسسة «إيليا للإعلام الشبابي» المقدسية.



واعتبر أن ممارسات الاحتلال «تخالف القانون الدولي والاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بالحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية».



وقال: «أصبحت تدرك إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- أن توثيق وعرض انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقانون الدولي بالصوت والصورة بات يشكل تهديدًا لادعاءاتها المزيفة بأنها دولة ديمقراطية، ويعري ممارساتها العنصرية القمعية ضد أبناء شعبنا، ويكشف الوجه الحقيقي البشع لها».



وأضاف أن «هذا الإجراء الاحتلالي هو جزء من حملة إسرائيلية مدروسة؛ لحجب الحقيقة عن العالم، وتضليل الرأي العام الدولي، لصالح ترويج الرواية الإسرائيلية المشوهة، خاصة في ظل تصاعد العدوان ضد الفلسطينيين في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية».