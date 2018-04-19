قطر تشترى منظومة دفاع جوى من «رايثيون» الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة «رايثيون» الأمريكية، في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



ووقع الاتفاقية كل من اللواء القطري حمد بن مبارك الدواي، وتوم كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رايثيون الأمريكة، بحضور العميد محمد الكزاري، الملحق العسكري القطري بواشنطن.



كان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قد التقي، أمس الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المحاولات القطرية للبحث عن بدائل غربية، عقب إعلان دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعمها الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة.