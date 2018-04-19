القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
عالم
الخميس 19/أبريل/2018 - 11:18 ص

قطر تشترى منظومة دفاع جوى من «رايثيون» الأمريكية

قطر تشترى منظومة
نيفين أشرف
dostor.org/2134805

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة «رايثيون» الأمريكية، في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووقع الاتفاقية كل من اللواء القطري حمد بن مبارك الدواي، وتوم كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رايثيون الأمريكة، بحضور العميد محمد الكزاري، الملحق العسكري القطري بواشنطن.

كان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قد التقي، أمس الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المحاولات القطرية للبحث عن بدائل غربية، عقب إعلان دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعمها الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة.

قطر تشترى منظومة دفاع جوى من «رايثيون» الأمريكية
قطر تشترى منظومة دفاع جوى من «رايثيون» الأمريكية
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ حوالي 12 ساعة

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ يوم

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ يوم

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ يوم

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

«مصر للطيران» تسيير رحلتين من الكويت إلى سوهاج أسبوعيًا

«السيسي» يوافق على التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي

الأموال تدفع حاكم كاليفورنيا لنشر 400 جندى على الحدود مع المكسيك

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

ألبومات الصور

صور.. احتفالية بيوم اليتيم فى «التربية للطفولة المبكرة» بالمنيا

ندوة دينا أنور الناشطة فى حقوق المراة

كواليس مباراة الترسانة وجمهورية شبين

كواليس الزمالك والمقاولون العرب

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

شاهد.. ناهد السباعى تستعرض رشاقتها فى الجيم

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

كشكول

"علام" يناشد وزارة التعليم بسرعة إصدار تعديلات قانون المدارس الخاصة

السبت.. جامعة القاهرة تفتتح مبنى معهد كونفوشيوس الجديد

مرتجي لـ"كشكول": طلاب شمال سيناء يطالبون بعقد امتحانات الثانوية داخل مدارسهم

الدراسات العليا بجامعة الأزهر تعلن الجداول المقترحة لامتحانات أصول الدين

بالصور.."الأهرام الكندية" تستقبل المستشارة الثقافية لسفارة عمان

الأمصار

اليمن: مقتل 2 من أخطر قيادات تنظيم القاعدة

أبرز ما جاء في الصحف التونسية اليوم الخميس

مستوطنون يقتحمون برك سليمان في بيت لحم

الحمد الله يبحث مع ممثل رومانيا تعزيز التعاون المشترك

اليمن: مقتل ضابط في الحرس الجمهوري

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك