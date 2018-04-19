القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 11:18 ص

9 موانئ جافة لتخفيف نقل البضائع عبر الطرق.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
dostor.org/2134804

تعمل وزارة النقل فى الوقت الحالي على إقامة مشروعات ضخمة فى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لتخفيف نقل البضائع عبر الطرق.

وتتمثل تلك الموانئ فى الآتي:

- ميناء السادات الجاف بمساحة 75 فدان لربط المنطقة الصناعية وخط السكة الحديد.

- ميناء السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان.

- ميناء العاشر من رمضان والذي يبلغ مساحته 250 فدان وينقسم مساحته 100 فدان

- ميناء جاف و150 فدان منطقة لوجيستة وسيكون مدخل إلى المنطقة الاقتصادية.

- ميناء أرقين بمساحة 238 فدان.

- ميناء العرب الجديدة بمساحة 90 فدان.

- ميناء دمياط الجديدة بمساحة 15 فدان.

- ميناء سوهاج الجديدة بمساحة 44 فدان.

- ميناء الطور بمساحة 100 فدان.

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