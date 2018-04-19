9 موانئ جافة لتخفيف نقل البضائع عبر الطرق.. تعرف عليها
تعمل وزارة النقل فى الوقت الحالي على إقامة مشروعات ضخمة فى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لتخفيف نقل البضائع عبر الطرق.
وتتمثل تلك الموانئ فى الآتي:
- ميناء السادات الجاف بمساحة 75 فدان لربط المنطقة الصناعية وخط السكة الحديد.
- ميناء السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان.
- ميناء العاشر من رمضان والذي يبلغ مساحته 250 فدان وينقسم مساحته 100 فدان
- ميناء جاف و150 فدان منطقة لوجيستة وسيكون مدخل إلى المنطقة الاقتصادية.
- ميناء أرقين بمساحة 238 فدان.
- ميناء العرب الجديدة بمساحة 90 فدان.
- ميناء دمياط الجديدة بمساحة 15 فدان.
- ميناء سوهاج الجديدة بمساحة 44 فدان.
- ميناء الطور بمساحة 100 فدان.