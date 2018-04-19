محافظ الأقصر يعتمد أوراق 4 حالات إنسانية لأداء فريضة الحج

اعتمد محمد بدر، محافظ الاقصر، الـ4 حالات الإنسانية، التى حددتهم وزارة التضامن الاجتماعى لأداء فريضة الحج هذا العام فوق الـ137 حاجًا وحاجة، التى حددتهم الوزارة لمحافظة الأقصر.



من جانبه هنأ محافظ الأقصر، الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وجاءت تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بتسهيل كل الإجراءات اللازمة لأداء فريضة الحج للفائزين في القرعة مع التنبيه على مشرفي حج الجمعيات بتوعية الحجاج بمناسك الحج ومساعدتهم على أدائها بالوجه الصحيح وتولى مهام التفويج والتسكين والإطعام وتذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجه الحجاج.



وأوضح أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الاقصر، أن الحالات الإنسانية المشاركة فى قرعة الحج هذا العام هم، فاطمة النوبى يوسف، أحمد عبد الله أحمد، انشراح ابو القاسم حسين، حياة يوسف أحمد.



وأشار إلى أنه بناء على تعليمات الوزارة تم تمديد أيام استقبال أوراق وسداد رسوم المتقدمين لقرعة الحج هذا العام حتى يوم 26 من أبريل الجارى، حيث إن المديرية حتى الآن وقعت 133 عقدًا مع الحجاج وسددوا رسوم الحج.