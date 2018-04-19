تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بالمصالح الحكومية بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بمختلف المصالح الحكومية،بهدف التخفيف عن المواطنين.



ولفت في بيان له، إلى أن تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية بجميع المصالح الحكومية، سيساهم فى القضاء على جشع التجار وغلاء الأسعار وتحقيق مبدأ المشاركة والتكافل الاجتماعي، موجهًا لرؤساء المراكز بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، والتأكد من جميع مراكز الخدمات والمرافق وجاهزيتها وتشكيل غرف عمليات وخطوط ساخنة لتلقى الشكاوى والبلاغات.