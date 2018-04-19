«الزراعة» تواصل إجراءاتها لزيادة الصادرات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إجراءاتها لزيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعاير التصديرية الدولية والنسب المسموح بها عالميا من متبقيات المبيدات مع الالتزام بها.



وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، إن مصر تطبق منظومة الصادرات الزراعية على جميع المنتجات التصديرية الزراعية حسب المعايير التصديرية، وفقا لاتفاقات دولية تراعى النسب المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.



وأكد أن الحكومة تخطط للتوسع فى تطبيق منظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار المشترك بين وزيري الزراعة والتجارة رقم 670 لسنة 2017.