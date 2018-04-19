اليوم.. ختام المرحلة الثالثة لتدريب مقدمي الرعاية في «المؤسسات»

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لرفع قدرات مقدمي الرعاية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي تنفذه الوزارة مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي.



وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقييم المؤسسات، والذي بدأته الوزارة أظهر وجود قصور فى أداء العاملين في المؤسسات الاجتماعية، لذلك تم وضع برنامج تدريبي لرفع قدراتهم.



وأوضحت "والي"، أنه أول مرة يتم تنفيذ حقيبة تدريبية تصدرها التضامن الاجتماعي، لمقدمي الرعاية، تحتوي على دليل إجرائي، ومدرب، ومتدرب، ودليل إرشادي، لبناء قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال، والتي تأتي في إطار منهجية الوزارة في تطبيق معايير الجودة في تلك المؤسسات، وهي الآن في المرحلة التجريبية تمهيدًا لتطبيقها بشكل كامل في مؤسسات الرعاية.



وأضافت،، أن هناك برامج تدريبية، وتأهيلية لمقدمي الرعاية، ومجالس الإدارات والأطفال، منها تنمية مهارات مقدمي الرعاية، والشراكة المجتمعية، وإدارة الحكم الرشيد، وإدارة الحالة، وكذلك برامج تأهيلية، وتربوية للأطفال، حيث تم تدريب 100 من العاملين في مؤسسات الرعاية.

