خام «برنت» يرتفع إلى 74 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، عند أعلى مستوى منذ 2014، بدعم بيانات المخزونات الأمريكية الإيجابية، ووصل خام "برنت" إلى مستوى 74 دولارا للبرميل.



وبحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.7% إلى 74 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 68.81 دولار للبرميل بنسبة صعود 0.6%، وذلك بعد أن سجل الخام أعلى مستوى منذ 1 ديسمبر 2014 عند تسوية أمس.



وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر لم تسمها في السعودية أمس أن الرياض ستكون سعيدة إذا وصل سعر برميل النفط إلى مستوى 80 دولار أو حتى 100 دولار.