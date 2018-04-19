«النيابة الكويتية»: زيادة كبيرة في عدد جرائم الأحداث

كشف نائب مدير نيابة الأحداث الكويتية عبد الرحمن المهنا عن تضاعف الجرائم التي ترتكب من قبل الأحداث بنسبة 250%، خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك ازديادًا نوعيًا في بعض القضايا، كالمخدرات التي ازدادت بنسبة 200% في السنوات الأخيرة، فيما تضاعفت قضايا المرور بمعدل 11 مرة.



وقال المهنا، في ندوة نظمتها الجمعية الوطنية الكويتية لحماية الطفل، تحت عنوان "جريمة الأحداث.. أسبابها وطرق معالجتها"، إن العام الجاري شهد زيادة كبيرة في عدد جرائم الأحداث المسجلة في نيابة الأحداث منذ بداية العام وحتى منتصف مارس الماضي، بواقع 600 قضية، متوقعا أن يزداد العدد إلى أكثر من 2800 قضية بنهاية العام الحالي.



وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأنه في عام 2017 تم تسجيل 1880 قضية، اتهم فيها 2071 حدثا، لافتا إلى أن معظم الجرائم متعلقة بالجنح البسيطة؛ حيث كان 55% منها مخالفات مرور، و19% اعتداء على نفس بالضرب أو القتل، و10% من الجرائم متعلقة بالاعتداء على المال والنصب والسرقات، بينما كانت مخالفات التدخين وإلقاء المخلفات ذات نسبة 7%، ثم المخدرات والإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 3%، في حين بلغت جرائم هتك العرض والسمعة 2.5%.