مادلين مطر تشوق جمهورها لـ«خانوني»

طرحت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، الإعلان التشويقي لأغنيتها المنفردة المصورة الجديدة، والتي تحمل عنوان "خانوني"، وهي الأولى لها باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



يذكر أن الفيديو المصور من إنتاج شركة "فيلم ووركس"، ومن إخراج مي إلياس، وتنفيذ الإنتاج بولا حداد.



ومن المقرر طرحه الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخاصة بالموسيقى.



وتطل مادلين بثلاثة لوكات شبابية جذابة، حيث اعتمد العمل المصور على اللقطات الجمالية، بـ3 ديكورات مختلفة.